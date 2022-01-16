İktisatbank BTM 1. Lig 5. Hafta maç sonuçları

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili : 3 - 2
Türkmenköy-Mehmetçik: 3 - 0
Yenierenköy-Akova Vuda: 2 - 0
Geçitkale-Gülgün Süt Düzova 2 – 2
Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı 0 – 0
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü-Denizli: 2 - 0
Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy: 3 - 1
Doğancı-Tatlısu 1 - 2
Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu 0 – 3
Ozanköy-Lapta 1 – 2
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