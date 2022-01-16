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İktisatbank BTM 1. Lig 5. Hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 5. Hafta maç sonuçları
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP  
SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili : 3 - 2 
Türkmenköy-Mehmetçik:               3 - 0
Yenierenköy-Akova Vuda:             2 - 0
Geçitkale-Gülgün Süt Düzova       2 – 2  
Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı 0 – 0
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü-Denizli:              2 - 0 
Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy:    3  - 1
Doğancı-Tatlısu                      1 - 2
Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu 0 – 3
Ozanköy-Lapta                        1 – 2

 
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