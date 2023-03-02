İktisatbank BTM 1. Lig 11. Hafta programı

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
4 Mart 2023, Cumartesi
10.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Dem’sCons. Çanakkale (Olgun Canik)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61 (Abdullah Genç)
5 Mart 2023, Pazar
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Mehmetçik (Burak Mandıralı)
10.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Türkmenköy (Serdar Gürpınar)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
4 Mart 2023, Cumartesi
10.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Tatlısu (İsmail Ercan)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
5 Mart 2023, Pazar
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Bostancı Bağcıl (Zekai Töre)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Denizli (Cenk Aras Özfuttu)
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Demirhan-Gülgün Süt Düzova (Serkan Özdenkçi)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.