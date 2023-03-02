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İktisatbank BTM 1. Lig 11. Hafta programı

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İktisatbank BTM 1. Lig 11. Hafta programı
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
4 Mart 2023, Cumartesi
10.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Dem’sCons. Çanakkale (Olgun Canik)
10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61 (Abdullah Genç)
5 Mart 2023, Pazar
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Mehmetçik (Burak Mandıralı)
10.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Türkmenköy (Serdar Gürpınar)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
4 Mart 2023, Cumartesi
10.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Tatlısu (İsmail Ercan)
10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
5 Mart 2023, Pazar
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Bostancı Bağcıl (Zekai Töre)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Denizli (Cenk Aras Özfuttu)
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Demirhan-Gülgün Süt Düzova (Serkan Özdenkçi)
 
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