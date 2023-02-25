İkisine de yaramadı

Play-off hattı içinde bulunan Yalova ile Esentepe arasındaki mücadelede Yalova uzun süre önde götürdüğü maçta Esentepe beraberlik golünü son bölümde buldu ve maç 1 -1 tamamlandı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Mustafa Torun

Yalova: Kıvanç, Raif, Zafer, İltaç, Sergülen, Yasin, Metin, Hasip, Özcan, Civan, Zekai

Esentepe: Osman, Emek, Şenol, Emre, Mahmut, Melih, Tuğra, Salih, Ege, Semih, Devran

Goller:1.Dk Zekai (Yalova)- 87.Dk Deniz (Esentepe)



AKSA Birinci Ligin 18. Haftasında Yalova, İncirli’yi Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşma çekişmeli geçerken, Yalova maça adeta golle başladı.

1. Dakikada Zekai kafa ile takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk devre de 1 – 0 sona erdi.

Uzun süre devam eden 1 – 0’ı koruma başarısını son bölüme kadar başaran Yalova karşısında Esentepe baskısını artırdı.

87’de oluşan karambolde tecrübeli golcü Deniz Kibar skoru belirledi. 1 – 1

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın gol çabası gol getirmedi ve maç 1-1 tamamlandı.



Fotoğtaf: Richarde Beale