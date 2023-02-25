İkisine de yaramadı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Mustafa Torun
Yalova: Kıvanç, Raif, Zafer, İltaç, Sergülen, Yasin, Metin, Hasip, Özcan, Civan, Zekai
Esentepe: Osman, Emek, Şenol, Emre, Mahmut, Melih, Tuğra, Salih, Ege, Semih, Devran
Goller:1.Dk Zekai (Yalova)- 87.Dk Deniz (Esentepe)
AKSA Birinci Ligin 18. Haftasında Yalova, İncirli’yi Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşma çekişmeli geçerken, Yalova maça adeta golle başladı.
1. Dakikada Zekai kafa ile takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk devre de 1 – 0 sona erdi.
Uzun süre devam eden 1 – 0’ı koruma başarısını son bölüme kadar başaran Yalova karşısında Esentepe baskısını artırdı.
87’de oluşan karambolde tecrübeli golcü Deniz Kibar skoru belirledi. 1 – 1
Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın gol çabası gol getirmedi ve maç 1-1 tamamlandı.
Fotoğtaf: Richarde Beale
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