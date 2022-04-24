İkisine de yaramadı

Stadyum: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Olgun Canik
K.Kaymaklı: Raif, Muhammet (66.Dk Zekai), Sena, Hasan, Arda Kortay (57.Dk Sertan), Çağlar, Muhammed (66.Dk Mehmet Koyuncu), Felix, Gökhan, Yankı (35.Dk Alp), Agit
Göçmenköy: Kemal, Arda Sözcü (78.Dk Hüseyin Taşçı), Reşit, Fikret (71.Dk Mevlüt), Hüseyin Sadıklar, Bekir (90.Dk Muhittin), Cemal Terkan, Burak (46.Dk Cemal Yaşınses), Mahmut Amasyalı, Mehmet Göçben, Mahmut İneci
Goller: 89.Dk Sertan (K.Kaymaklı)- 58.Dk Arda (Göçmenköy)
Aksa Süper Ligde iki Başkent ekibinin mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy, 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
4.Dk: K.Kaymaklı atağında Arda Kortay’ın vuruşunda top direkten geri geldi. 32.Dk:Göçmenköy atağında Cemal Terkan’ın ortasında Bekir kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif zor da olsa golü önlemeyi başardı.
58.Dk: Göçmenköy atağında Arda Sözcü topla rakip ceza alanına yöneldi ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-1 Göçmenköy
89.Dk: K.Kaymaklı atağında Zekai’nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Sertan, kaleci Kemal’in hatasını affetmeyerek topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 1-1 Göçmenköy
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