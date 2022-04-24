İkisine de yaramadı

Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy, Sertan ve Arda’nın karşılıklı gollerle berabere kalırlarken, alınan birer puan ile playout tehlikesi yaşamaya devam ettiler. Küçük Kaymaklı playout hattında Göçmenköy ise playout dışında haftayı tamamladı

Stadyum: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Olgun Canik

K.Kaymaklı: Raif, Muhammet (66.Dk Zekai), Sena, Hasan, Arda Kortay (57.Dk Sertan), Çağlar, Muhammed (66.Dk Mehmet Koyuncu), Felix, Gökhan, Yankı (35.Dk Alp), Agit

Göçmenköy: Kemal, Arda Sözcü (78.Dk Hüseyin Taşçı), Reşit, Fikret (71.Dk Mevlüt), Hüseyin Sadıklar, Bekir (90.Dk Muhittin), Cemal Terkan, Burak (46.Dk Cemal Yaşınses), Mahmut Amasyalı, Mehmet Göçben, Mahmut İneci

Goller: 89.Dk Sertan (K.Kaymaklı)- 58.Dk Arda (Göçmenköy)



Aksa Süper Ligde iki Başkent ekibinin mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy, 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

4.Dk: K.Kaymaklı atağında Arda Kortay’ın vuruşunda top direkten geri geldi. 32.Dk:Göçmenköy atağında Cemal Terkan’ın ortasında Bekir kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif zor da olsa golü önlemeyi başardı.

58.Dk: Göçmenköy atağında Arda Sözcü topla rakip ceza alanına yöneldi ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-1 Göçmenköy

89.Dk: K.Kaymaklı atağında Zekai’nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Sertan, kaleci Kemal’in hatasını affetmeyerek topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 1-1 Göçmenköy



