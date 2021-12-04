İkişer kaybettiler

Yalova, Dörtyol karşısında galibiyeti koruyamayarak 3 puan hasretini 8 maça çıkardı. SFC Dörtyol ise üst üste ikinci beraberliğini alarak zirve yolunda 2 puan kaybı daha yaşadı

Bostancı Tahsin Mertekçi StadıZekai Töre, Emre Çevikdal, Halil AtlarSercan, Ahmet Hasan (Dk.88 Hamdi), Hasip, Çağan, Hakan Demir, Mehmet Kum, Şenol (Dk.46 İbrahim Çağaloğlu), Yasin, Sergülen, Civan, ÖzcanAhmet Vatanseven, Selkan, Emre, Rıdvan, Ayberk (Dk.86 Sergen), Berkant, Ahmet Gürlü (Dk.79 Ömer), Atakan (Dk.72 Ahmet Can), Olgun, Mustafa Arslan, Berat90.Dk İbrahim Çağaloğlu (Yalova)30.Dk Mehmet Kum (Yalova)- 41.Dk Rıdvan (SFC Dörtyol)AKSA 1.Lig'de Yalova kendi evinde ligin üst sıralarını zorlayan ekibi SFC Dörtyol'u konuk etti. Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmazken maç, 1 – 1'lik eşitlikle noktalandı.Karşılaşmada Yalova'nın golünü Mehmet Kum kaydederken, SFC Dörtyol'un golü Rıdvan Doymaz'dan geldi.Bu sonuçla Yalova puanını 13'e yükseltirken SFC Dörtyol da 23 puana yükseldi. Ligin 13.haftasında Yalova, Çanakkale deplasmanına konuk olurken, SFC Dörtyol da kendi evinde lider Larnaka Gençler Birliği'ni konuk edecek.