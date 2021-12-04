İkişer kaybettiler

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Halil Atlar
Yalova: Sercan, Ahmet Hasan (Dk.88 Hamdi), Hasip, Çağan, Hakan Demir, Mehmet Kum, Şenol (Dk.46 İbrahim Çağaloğlu), Yasin, Sergülen, Civan, Özcan
SFC Dörtyol: Ahmet Vatanseven, Selkan, Emre, Rıdvan, Ayberk (Dk.86 Sergen), Berkant, Ahmet Gürlü (Dk.79 Ömer), Atakan (Dk.72 Ahmet Can), Olgun, Mustafa Arslan, Berat
Kırmızı Kart: 90.Dk İbrahim Çağaloğlu (Yalova)
Goller: 30.Dk Mehmet Kum (Yalova)- 41.Dk Rıdvan (SFC Dörtyol)
AKSA 1.Lig'de Yalova kendi evinde ligin üst sıralarını zorlayan ekibi SFC Dörtyol'u konuk etti. Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmazken maç, 1 – 1'lik eşitlikle noktalandı.
Karşılaşmada Yalova'nın golünü Mehmet Kum kaydederken, SFC Dörtyol'un golü Rıdvan Doymaz'dan geldi.
Bu sonuçla Yalova puanını 13'e yükseltirken SFC Dörtyol da 23 puana yükseldi. Ligin 13.haftasında Yalova, Çanakkale deplasmanına konuk olurken, SFC Dörtyol da kendi evinde lider Larnaka Gençler Birliği'ni konuk edecek.
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