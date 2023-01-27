İkinci perde açılıyor

Aksa Futbol Liglerinde 2022-23 sezonunun ikinci devre heyecanı bugün oynanacak Süper Lig’de üç, 1. Lig’de ise 4 maçla başlayacak

İbrahim DALOĞLU

Aksa Futbol Liglerinde 2022-23 sezonunun ikinci devresi bugün Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Süper Lig’de bugün üç, 1. Lig’de ise 4 maç oynanacak.

Süper Ligde ilk devreyi en yakın rakibi Cihangir’in önünde 7 puan farkla lider bitiren Mağusa Türk Gücü bugün kendi evinde Türk Ocağı’nı konuk edecek. Ligde bugün alt sıraları ilgilendiren Çetinkaya – Göçmenköy ve K.Kaymaklı – Hamitköy karşılaşmaları oynanacak. Süper Ligde yarın ise birbirinden zorlu 4 maç oynanacak. Bu maçlar arasında en zorlu karşılaşmanın Cihangir ile Mesarya arasında oynanması bekleniyor.

BİRİNCİ LİGDE GÖZLER DOĞU DERBİSİNDE OLACAK

Aksa 1. Ligin ilk devresini lider bitiren Miracle Karşıyaka, takipçisi Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak. Pazar günü oynanacak bu zorlu karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek.

Ligde doğu bölgesinin iki takımı olan Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi bugün kozlarını Yeniboğaziçi’nde paylaşacaklar. İlk devredeki karşılaşmada kazanan çıkmazken bugünkü karşılaşmada takımlar kazanarak süper lig yolundaki hedeflerinden uzaklaşmak istemiyorlar.



AKSA SÜPER LİG

28 Ocak 2023, Cumartesi

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (Serkan Şimşek)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)

29 Ocak 2023, Pazar

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MeritA.Yeşilova (Ali Özer)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Osman Özpaşa)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)



AKSA 1.LİG

28 Ocak 2023, Cumartesi

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği (Evren Karademir)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Mormenekşe (Turgay Misk)

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Binatlı (Fehim Dayı)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yenierenköy (Zekai Töre)

29 Ocak 2023, Pazar

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Esentepe (Mustafa Öztugay)

14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yalova-Dörtyol (Ferhat Tuna)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Miracle Karşıyaka (Mehmet Sezener)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)

