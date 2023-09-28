İkinci hafta heyecanı Atatürk Stadı’nda başlıyor

Süper Lig’de ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım Çetinkaya ile Lefke yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar

Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan Çetinkaya – Lefke maçıyla başlıyor. Süper Lig’de ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım Çetinkaya ile Lefke yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.

Süper Ligde 2. Haftada iki maç Cumartesi, 4 maç Pazar günü oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği ile Mağusa T. Gücü arasında oynanacak.

Aksa Birinci Lig’de ise 2. Hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. 1. Lig’de 4 maç Cumartesi, 4 maç ise Pazar günü oynanacak. İlk haftanın lideri M.Değirmenlik evinde Lapta’yı konuk edecek.



SÜPER LİG 2.HAFTA

29 Eylül 2023, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Lefke (Fehim Dayı)

30 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – A.Yeşilova (Evren Karademir)

16.30 Cihangir Stadı Cihangir – Göçmenköy (Osman Özpaşa)

1 Ekim 2023, Pazar

16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği – Yenicami (Kerem Eran)

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü – Mesarya (İsmail Ercan)

16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka – K.Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)

16.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar – Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)

2 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü (Hakan Ünal)



BİRİNCİ LİG 2.HAFTA

30 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı D.C.Çanakkale – Mormenekşe (Tufan Çerçioğlu)

16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy – Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Gönyeli (Emre Öztaşlı)

16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik – Lapta (Burak Mandıralı)

1 Ekim 2023, Pazar

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Girne H.Evi (Hüseyin Özkan)

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy – Yalova (Şakir Azizoğlu)

16.30 Geçitkale Stadı Geçitkale – BafÜ.Yurdu (Ferhat Tuna)

16.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Maraş (Zekai Töre)



