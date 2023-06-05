İkinci Başkent Kupası Fenerbahçe U– 15’in

Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlen 2. Başkent Kupası Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.İlk maçlarda rakibi Mağusa Karması’nı 4 – 0 mağlup eden Lefkoşa Karması ile Girne Karması’nı 2 – 0 mağlup eden Fenerbahçe U – 15 takımı dün akşam final mücadelesinde karşı karşıya geldiler.Atatürk Stadı’nda oynanan final mücadelesinde rakibi Lefkoşa Karması karşısında sahadan 2 – 0 galip ayrılan Fenerbahçe U – 15 takımı şampiyonluk kupasını kazandı.Final maçı sonunda düzenlenen törende Fenerbahçe U -15 takımına şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.