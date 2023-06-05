banner913
banner932
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
8 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
100 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
10 0
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
15 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
24 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
33 0
Poşetlere zam
Poşetlere zam
177 0
banner915

İkinci Başkent Kupası Fenerbahçe U– 15’in

banner476

banner825
İkinci Başkent Kupası Fenerbahçe U– 15’in
banner931
Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlen 2. Başkent Kupası Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.
İlk maçlarda rakibi Mağusa Karması’nı 4 – 0 mağlup eden Lefkoşa Karması ile Girne Karması’nı 2 – 0 mağlup eden Fenerbahçe U – 15 takımı dün akşam final mücadelesinde karşı karşıya geldiler.
Atatürk Stadı’nda oynanan final mücadelesinde rakibi Lefkoşa Karması karşısında sahadan 2 – 0 galip ayrılan Fenerbahçe U – 15 takımı şampiyonluk kupasını kazandı.
Final maçı sonunda düzenlenen törende Fenerbahçe U -15 takımına şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.