İki okul men edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liseler arası futbol birinciliğinde Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Kurtuluş Lisesi (KL) Erkek Futbol Takımları arasında oynanan maçtan sonra 2 okul öğrencileri arasında kavga çıkması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir karara imza attı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, olayları değerlendirdikten sonra Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi Erkek Futbol Takımlarını, okul müsabakalarından men etme kararı aldı.
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