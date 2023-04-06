banner913
banner932
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
7 0
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
12 0
 
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
10 0
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
15 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
9 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
47 0
banner915

İki okul men edildi

banner476

banner825
İki okul men edildi
banner931
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liseler arası futbol birinciliğinde Namık Kemal Lisesi (NKL) ve Kurtuluş Lisesi (KL) Erkek Futbol Takımları arasında oynanan maçtan sonra 2 okul öğrencileri arasında kavga çıkması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir karara imza attı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, olayları değerlendirdikten sonra Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi Erkek Futbol Takımlarını, okul müsabakalarından men etme kararı aldı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.