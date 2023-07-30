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Icardi yeniden Galatasaray'da

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Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro ödeme yapacak. Golcü oyuncu, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek

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Icardi yeniden Galatasaray'da
Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferine ilişkin detayları paylaştı.
KAP'a yapılan açıklamada Icardi transferi için Paris Saint Germain'e 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro ödeneceğini belirtildi.
Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıldız oyuncunun senelik 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir Futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
 
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