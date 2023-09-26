banner913
banner932
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
16 0
 
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
15 0
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
27 0
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
41 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
47 0
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
22 0
banner964

İcardi attı, Galatasaray kazandı

banner476

banner974
İcardi attı, Galatasaray kazandı
banner971

Süper Lig'de 3. haftanın ertleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Icardi'nin attığı gol ile mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Mücadelenin 37. dakikasında kazanılan penaltı atışını Kerem ve Icardi paslaşarak kullandı ancak top auta gitti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.