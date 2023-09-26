İcardi attı, Galatasaray kazandı

Süper Lig'de 3. haftanın ertleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Icardi'nin attığı gol ile mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
Mücadelenin 37. dakikasında kazanılan penaltı atışını Kerem ve Icardi paslaşarak kullandı ancak top auta gitti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.