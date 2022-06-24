İbrahim, Gönyeli’den ayrılıyor

Süper Lig ekibi Gönyeli’de belirsizlik nedeniyle futbolcular ayrılık kararı almaya başladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Hamitköy’de kiralık olarak oynayan Gönyeli futbolcusu İbrahim Öksüzoğluları Gönyeli’den ayrılma kararı aldı.
Sol kanat oyuncusu İbrahim Öksüzoğluları, Gönyeli’de yaşanan belirsizlik nedeniyle ayrılma kararı alırken, gelecek olan teklifleri değerlendireceğini açıkladı.
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