Hocaların hocası Yeniboğaziçi ’nde

Aksa 1. Ligin doğu bölgesi ekiplerinden Yeniboğaziçi Kulübü 22/23 Futbol sezonu için hocaların hocası olarak tanımlanan teknik direktör Mustafa Borataş’la anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Başkan ve yönetim kurulu olarak ince eleyip sık dokuduktan sonra kulüp yapımıza uygun, kariyerli ve kulüp sporcularımıza, gençlerimize Çok faydalı Olacağımıza inandığımız Teknik direktör Mustafa Borataş ile Anlaşmış bulunmaktayız” denildi.

Teknik direktör Mustafa Borataş’ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Özbaysal Ve Ersoy Saydağ yapacak.

