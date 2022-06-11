Hızlıer: Kaybedilen puanların telafisi maalesef yoktur

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde dördüncü hafta oynanacak.

2. Grupta,12 Haziran Pazar günü saat 18:00’deYeşil Harnıp Kozanköy SK, Akdeniz’i, Şht Hüseyin Ruso Stadında konuk edecek. Yusuf Atlar’ın yöneteceği maç öncesinde Yeşil Harnıp Kozanköy kulüp başkanı Ayşe Hızlıer şu açıklamayı yaptı:

“Çamlıbel maçında yaptığı puan kayıplarından sonra Akdeniz ile oynayacağımız maçın önemi çok büyüktür.

Kaybedilen puanların telafisi maalesef yoktur.Bu nedenle Akdeniz maçını kazanmamız çok daha önemli hale geldi. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktır.Bunun için çalışıyor ve emek harcıyoruz.

Ben maç öncesinde her iki takıma da şimdiden başarılar dilerim.Centilmence oynanan bir maç geçmesini temenni ediyorum.”



