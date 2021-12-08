Herman’a ilk kutlama Doğruyol’dan

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lefke’nin yabancı futbolcusu Herman, attığı gollerle takımına kaktı koyarken, zirve mücadelesine de büyük katkı yapıyor.
Herman, Lefke’nin 1 – 0 kazandığı Yonpaş Dumlupınar maçında da tek golü atan futbolcu olurken, mutluluğunu kulüp başkanı Adnan Doğruyol ile paylaştı. Futbolcusuna sarılan Adnan Doğruyol da Herman’ı tebrik etti.
HermanLefke’nin, Merit Alsancak Yeşilova ile deplasmanda Pazar günü oynayacağı kritik maçta da takımının en önemli kozlarından olacak.
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