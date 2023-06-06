Hedefleri kupayı kazanmak

Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde karşılaşacak olan China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi takımları sorumluları hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu vurguladılar

Necati KÜLAHLILARKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası bu akşam Lefkoşa Atatürk stadında bu akşam saat 19.00 'da China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi takımları arasında oynanacak.Her iki takımda son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.Bu önemli mücadele öncesinde her iki takım sorumluları gazetemize açıklamalarda bulundular.UMUT OKSÜZ: KUPAYI KAZANIP TARİH YAZMAK İSTİYORUZ.China Bazaar Gençlik Gücü kadın futbol sorumlusu Umut Öksüz, “bu akşam Kupa final maçında değerli rakibimiz Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi ile oynayacağız. Bu bağlamda öncelikle hayatını kaybeden Zehie Helin Reeussur 'un anılarını yaşatacağımız bir maç olacak.Maça çok sıkı hazırlandık. Zaten altı aydır profesyonel futbol takımları gibi çalışıyoruz.. Bu çalışmaların sonucunda skorlardan ziyade oynanılan futbol bütün ülkenin takdirini kazanmış durumda.Bu bağlamda ilk hedefimiz Zehie Helin Kıbrıs Kupasıdır. Bu akşamda dostane bir mücadele olacak.Seyir zevki yüksek bir maç olacak ve maçın bitis düdüğu ile maçı kazanıp kupayı kazanmak istiyoruz.Ama yine kazanan ülke futbolu olacak.”ŞERİF OGAN : KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZDem's Con.Antrenörü Şerif Ogan” Dem' Cons. olarak bu yıl hem ligde hem de kupada hedefimiz ta baştan belli idi. Şunları da belirtmek isterim. Adamız için dramatik bir yıl oldu. Özellikle Mağusa için acı dolu bir yıl oldu. Hem Helin Reessur hem de depremde yitirdiğimız şampiyon melekler anısına, çok özel bir yıldayız. Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi olarak gücümüz bellidir. Hem ligde hem de kupayı kazanıp Mağusa’ya birazcık mutluluk getirmek istiyoruz. Sporcularıma ve kızlarıma güveniyorum. Kazanabilecek güçteyiz. Mağusa Spor Akademisi olarak hem performans olarak duruş olarak hem de çok kaliteli bir takımız ve bende bu kaliteli takım ile çalışmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve Helin 'i yaşatmak amacıyla oynanacak olan bu kupa maçının dostluk çerçevesinde geçmesini ve hak edenin kazanmasını ümit ederim.”