Hazırlık maçları tam gaz

Futbolda 2023-24 sezonu için çalışmalarına devam eden Süper Lig ve 1. Lig ekipleri oynadıkları hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini sınarlarken, eksikliklerini de görüyorlar.

Sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay kalırken, birçok takım kadrolarını oluşturarak oyun sistemlerini oturtmaya çalışıyor. Oynadıkları maçlarla da eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü 1-1 Göçmenköy İdman Yurdu

Değirmenlik Spor Kulübü 3-2 Küçük Kaymaklı TSK

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2-4 Yeni Bogazici Dogan Spor Kulubu

Çetinkaya Türk Spor Kulübü 3-3 CHINA BAZAAR Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü

Miracle Karşıyaka Spor Kulübü 2-1 Cihangir Gençlik Spor Kulübü

Esentepe Spor Kulübü 1-1 Lapta Türk Birliği SK (Penaltı atışları sonucu 5-3 Esentepe)

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 0-1 Mesarya Spor Kulübü

Gönyeli Spor Kulübü 0-3 Mustafa Haciali Yılmazköy

Alsancak Yeşilova 0-2 Türk Ocağı Limasol

Düzkaya Spor Kulübü 1-1 Maraş Gençlik

Yalova Spor Kulübü 0-2 Girne Halk Evi



