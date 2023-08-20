Hazırlık maçları tam gaz

Futbolda 2023-24 sezonu için çalışmalarına devam eden Süper Lig ve 1. Lig ekipleri oynadıkları hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini sınarlarken, eksikliklerini de görüyorlar.
Sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay kalırken, birçok takım kadrolarını oluşturarak oyun sistemlerini oturtmaya çalışıyor. Oynadıkları maçlarla da eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.
Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü 1-1 Göçmenköy İdman Yurdu
Değirmenlik Spor Kulübü 3-2 Küçük Kaymaklı TSK
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2-4 Yeni Bogazici Dogan Spor Kulubu
Çetinkaya Türk Spor Kulübü 3-3 CHINA BAZAAR Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü
Miracle Karşıyaka Spor Kulübü 2-1 Cihangir Gençlik Spor Kulübü
Esentepe Spor Kulübü 1-1 Lapta Türk Birliği SK (Penaltı atışları sonucu 5-3 Esentepe)
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 0-1 Mesarya Spor Kulübü
Gönyeli Spor Kulübü 0-3 Mustafa Haciali Yılmazköy
Alsancak Yeşilova 0-2 Türk Ocağı Limasol
Düzkaya Spor Kulübü 1-1 Maraş Gençlik
Yalova Spor Kulübü 0-2 Girne Halk Evi
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