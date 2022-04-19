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Hazırlık maçı Gayretköy’ün

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Hazırlık maçı Gayretköy’ün
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021 – 2022 sezonunun grupları belli oldu.
7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak. 1. Grupta mücadele edecek olan Akçay ile Gayretköy hazırlık maçında karşılaştılar.
Oldukça gollü geçen maçın ilk devresini Akçay, Gayretköy karşısında 3 – 2 önde tamamladı. Akçay’ın gollerini Şahan attı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Gayretköy maçı 5 – 3 kazandı. Gayretköy’ün golleri Okay, Tarkan ve Hüseyin’den geldi.
 
 
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