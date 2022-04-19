Hazırlık maçı Gayretköy’ün

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021 – 2022 sezonunun grupları belli oldu.

7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak. 1. Grupta mücadele edecek olan Akçay ile Gayretköy hazırlık maçında karşılaştılar.

Oldukça gollü geçen maçın ilk devresini Akçay, Gayretköy karşısında 3 – 2 önde tamamladı. Akçay’ın gollerini Şahan attı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Gayretköy maçı 5 – 3 kazandı. Gayretköy’ün golleri Okay, Tarkan ve Hüseyin’den geldi.



