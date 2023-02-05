Hatayspor son nefeste

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Hatayspor sevindi. Hatay temsilcisi, Christian Atsu'nun son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.
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