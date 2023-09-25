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Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

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Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş
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Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin 44. dakikasında Edin Visca, bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Paul Onuachu farkı ikiye çıkardı: 0-2. 

Rigoberto Rivas 72. dakikada Hatayspor'u umutlandıran golü kaydetti. Ardından 88'de Didier Lamkel skora dengeyi getirdi. 

Maçın uzatma anlarında ise Dele-Bashiru Trabzonspor'u yıkan golü attı ve mücadele 3-2 sona erdi. 

Bu sonucun ardından ligde yenilgisi olmayan Hatayspor puanını 10'a yükselterek haftayı 4. sırada kapattı. 

Beşiktaş galibiyetinden sonra deplasmanda kaybeden 9 puanlı Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.  

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