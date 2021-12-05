Hatay'da kazanan Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.
Müsabakanın kazananı, 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Aleksic (2) ve Okaka'dan geldi.
Son 7 maçta 19 puan toplayan Medipol Başakşehir, toplam 25 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.
26 puanlı Atakaş Hatayspor ise 3. sırada kaldı.
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