Hatay'da kazanan Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Müsabakanın kazananı, 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Aleksic (2) ve Okaka'dan geldi.

Son 7 maçta 19 puan toplayan Medipol Başakşehir, toplam 25 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

26 puanlı Atakaş Hatayspor ise 3. sırada kaldı.

