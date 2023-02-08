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Hat-trick kralı Turgut

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Hat-trick kralı Turgut
Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi'nin golcü oyuncusu Turgut Kaçar, attığı gollerle takımını üst sıralara taşımaya devam ediyor.
Turgut, 1. Ligde geçtiğimiz hafta sonu Binatlı’ya attığı 3 golle geride kalan 17 haftada gol sayısını 17'ye çıkarırken, maç başı ortalama 1 gol oranına ulaştı.
Turgut, ayrıca bu sezon 4 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu, Yenierenköy, İncirli, Miracle Karşıyaka ve son olarak ise Binatlı maçında 3'er gol atmayı başardı.
 
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