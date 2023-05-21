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Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün

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Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
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İktisatbankası BTM İkinci Ligde 2023 sezonuna hazırlanan takımlar, hazırlık ve anı maçlarıyla güçlerini sınıyorlar. İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Aslanköy ile Gaziköy de anı maçında buluştular. Aslanköy tarafından Haşim Girgin anısına düzenlenen 2. Haşim Girgin Anı Maçında Aslanköy ile Gaziköy SK, Mehmetali Toker Stadında karşılaştı. Aslanköy, Gaziköy’ü 5 – 1 mağlup ederek 2. Haşim Girgin Anı Maçını alırken, kupayı kazandı. Dostça geçen maçta Aslanköy takımına galibiyeti getiren golleri İrfan Boşnak (4) ve Hasan Aktaş kaydetti.
 
 
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