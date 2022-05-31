banner762
banner815
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
7 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
23 0
 
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
35 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
106 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
41 0
banner797
banner794

Hascan da ameliyat oldu

banner476

banner825
Hascan da ameliyat oldu
İbrahim DALOĞLU
Süper Lig ekibi Yenicami’de geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kaan ve Yasin’in ardından tecrübeli orta saha futbolcusu Hascan Paşa da ameliyat oldu.
Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
Futbolcumuz Hascan başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Hascan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.