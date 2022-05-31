Hascan da ameliyat oldu

İbrahim DALOĞLU
Süper Lig ekibi Yenicami’de geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kaan ve Yasin’in ardından tecrübeli orta saha futbolcusu Hascan Paşa da ameliyat oldu.
Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
Futbolcumuz Hascan başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Hascan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
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