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Hasan Onalt Anı Maçı Aslanköy’ün

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Hasan Onalt Anı Maçı Aslanköy’ün
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Necati KÜLAHLILAR
Ülkemizin değerli iş adamlarından Kale Boya kurucusu merhum Hasan Onalt dün birinci ölüm yıldönümünde Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan anı maçıyla anıldı.
BTM 2. Lig ekiplerinden Aslanköy ile Beyarmudu takımlarının karşılaştığı anı maçının sonunda Aslanköy Beyarmudu’nu 3 - 0 yendi. Aslanköy’e galibiyeti getiren golleri Hasan Kordal, Hasan Denizalp ve Halil Onalt kaydetti.
Maç sonunda Onalt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Onalt kısa bir konuşma yaparak babası Hasan Onalt’ın isminin daima yaşatılacağını söyleyerek, katılan takımlara teşekkür etti.
 

Etiketler; #Kale Boya #Hasan Onalt #Aslanköy
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