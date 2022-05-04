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Hasan Besim Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Hasan Besim Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, Bostancı Bağcıl kulüp başkanı Hasan Besim'i Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Yapılan açıklamada Hasan Besim'in adı kullanılmayarak 2427 lisans numaralı "Bostancı Bağcıl SK kulüp yöneticisi" ifadesinin kullanılması ise dikkat çekti.
Besim'in Disiplin Talimatı'nın 48. maddesi uyarınca sevk edildiği belirtilen açıklamada bu madde talimatta "SAHTECİLİK ve YANILTMA" başlığı taşıyor. Söz konusu maddede "Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile KTFF’yi veya ilgilileri yanıltmaya çalışan kulüp yöneticilerine bir (1) yıldan üç (3) yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilebileceği görülüyor.
Konu ile ilgili olarak KTFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2427 lisans numaralı Bostancı Bağcıl SK kulüp yöneticisinin, Federasyon’u veya ilgilileri yanıltmaya yönelik eylemleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 48. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir."
 
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