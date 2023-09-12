Hamitköy’ün futbola yeni hediyesi Adem

Her sezon birkaç genç oyuncuyu, A Takımda forma şansı vererek futbolumuza kazandıran Hamitköy’de, 2023 – 2024 sezonu öncesinde ise Adem Uçar kadroya yerleştirildi

Hamitköy Spor Kulübü’nde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun ve teknik direktör Ahmet Sakallı sorumluluğundaki teknik heyetin, alt yapıdan yetişen oyunculara A Takımda forma şansı verme uygulaması, devam ediyor.

Her sezon birkaç genç oyuncuyu, A Takımda forma şansı vererek futbolumuza kazandıran Hamitköy’de, 2023 – 2024 sezonu öncesinde ise Adem Uçar kadroya yerleştirildi.

Henüz 16 yaşında olan Adem Uçar, Birinci Ligde zirve hedefinde olan Hamitköy’de A Takım kadrosuna alınırken, hazırlık maçlarında da süre almaya başladı. Adem Uçar, sağ bek mevkisinde sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

