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Hamitköy’ün futbola yeni hediyesi Adem

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Her sezon birkaç genç oyuncuyu, A Takımda forma şansı vererek futbolumuza kazandıran Hamitköy’de, 2023 – 2024 sezonu öncesinde ise Adem Uçar kadroya yerleştirildi

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Hamitköy’ün futbola yeni hediyesi Adem
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Hamitköy Spor Kulübü’nde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun ve teknik direktör Ahmet Sakallı sorumluluğundaki teknik heyetin, alt yapıdan yetişen oyunculara A Takımda forma şansı verme uygulaması, devam ediyor.
Her sezon birkaç genç oyuncuyu, A Takımda forma şansı vererek futbolumuza kazandıran Hamitköy’de, 2023 – 2024 sezonu öncesinde ise Adem Uçar kadroya yerleştirildi.
Henüz 16 yaşında olan Adem Uçar, Birinci Ligde zirve hedefinde olan Hamitköy’de A Takım kadrosuna alınırken, hazırlık maçlarında da süre almaya başladı. Adem Uçar, sağ bek mevkisinde sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.
 
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