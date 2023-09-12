Hamitköy’ün futbola yeni hediyesi Adem

Hamitköy Spor Kulübü’nde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun ve teknik direktör Ahmet Sakallı sorumluluğundaki teknik heyetin, alt yapıdan yetişen oyunculara A Takımda forma şansı verme uygulaması, devam ediyor.
Her sezon birkaç genç oyuncuyu, A Takımda forma şansı vererek futbolumuza kazandıran Hamitköy’de, 2023 – 2024 sezonu öncesinde ise Adem Uçar kadroya yerleştirildi.
Henüz 16 yaşında olan Adem Uçar, Birinci Ligde zirve hedefinde olan Hamitköy’de A Takım kadrosuna alınırken, hazırlık maçlarında da süre almaya başladı. Adem Uçar, sağ bek mevkisinde sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.