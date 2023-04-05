Hamitköy’ü kaptanı kurtardı

Stat: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Evren Karademir, YusufcanDönder, Serkan Özdenkci
Hamitköy: Tolga, Ardahan, Orhan, Ömer, Salih, Serhat, İbrahim, Altan, Toykan, Faye, Mert
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Emirhan, Berkem, Koray, Karan, Fikret, Hascan, Cenker, Ali, Sylla.
GOLLER: Dk.44 (P), 56 ve 74 (P) Toykan Hacet (Hamitköy) – Dk.25 Fikret Yağcıoğlu, Dk.38 Mehmet Göktaş (Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hamitköy, ligin rahat takımlarından Yenicami’yi konuk etti. Yenicami’nin 2-0 üstünlük yakaladığı bir penaltı atışını gole çeviremediği maçta Hamitköy bulduğu gollerle zoru başararak maçı 3-2 galibiyetle tamamladı.
Yenicami 25. dakikada Fikret Yağcıoğlu, 38. dakikada Mehmet Göktaş’ın golleriyle 2-0 öne geçti. 43. dakikada Sylla’ya yapılan müdahale sonrası siyah beyazlılar penaltı atışı kazandı. Hascan’ın kullanacağı atışta Sylla ısrarcı olunca atışı Sylla direk dibine nişanlayarak gole çeviremedi.
Bir dakika sonra gelişen ani atakta Faye’ye yapılan müdahale sonrasında bu kez Hamitköy penaltı kazandı. 44. dakikada Toykan’ın kaydettiği gol farkı 1’e indirdi.
Toykan 56 ve yine penaltıdan 74. dakikada sahneye çıkarak takımının maçı 3-2 kazanmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Hamitköy puanını 18 yaparken, Yenicami 42 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.