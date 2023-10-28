Hamitköy’de gol sesi çıkmadı

Birinci Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı farklı galibiyetle üç puanla tanışan Hamitköy konuk ettiği istikrarsız sonuçlar alan Dem’s Con. Çanakkale arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Berk Bağrıkara,Yusuf Atlar

Hamitköy: Mahmut Demirgan,Salih Adakan,Hasan Tulum,Salih Sakallı,Süleyman,Eser(78.Dk Sinan),Altan(78.Dk Cemre),Kemal,Serhat,Taner,Ersan

Çanakkale: Yusuf, Orhan(68.Dk Erol),Sami,HasanÇaka,Malik(83.Dk Uvanç),Barın,Çağdaş,Mustafa Kızıl, Yunus, Ekrem(59.Dk Anıljan), Mehmet Yardımcı(63.Dk Rifat)



Aksa Birinci Ligin 6. Hafta maçında Hamitköy, Çanakkale’yi Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

21.Dk : Hamitköy atağında Serhat topu sağdan ceza alanına kesti. Savunmada Yunus’un ters vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere çeldi.

30.Dk: Hamitköy atağında Serhat sağdan topu ceza alanına kesti. Ersan net pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Yunus gole izin vermedi.

57.Dk: Hamitköy atağında Süleyman Şeb soldan ceza alanına girdi ve kaleci Yunus ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu dışarıya gönderdi.

67.Dk: Çanakkale atağında Barın sağdan topu ceza alanına ortaladı. Rifat net pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarıya gönderdi.

85.Dk: Çanakkale’de kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Sami’nin vuruşunda kaleci Mahmut gole izin vermedi.

