Hamitköy’de gol sesi çıkmadı

Birinci Ligin 2. Haftasında Hamitköy ile Esentepe, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar.Aşırı rüzgâr altında oynanan maçın ilk devresinde rüzgârı arkasına alan Hamitköy, Altan’ın organizatörlüğünde 6 net gol pozisyonu üretti. Özellikle Cemre’nin son bölümde kaçırdığı pozisyon ile Altan’ın boş pozisyonda topu direğe nişanlaması sonrasında ev sahibi ekip gol üretemedi. Esentepe ise 2 net pozisyonu değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.İkinci devre de heyecanlı başladı. 2 takım da net pozisyonlar üretirken, Altan’ın oyundan çıkmasından sonra Esentepe rüzgârın da etkisiyle daha istin oynadı. Pozisyonların kaçmaya devam ettiği maçın 90+2. Dakikasında yaşanan karambolde, Salih Sakallı topa vurduktan sonra Esentepe’den Yusuf’a da temas etti. Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterirken, Hamitköylüler’in yoğun itirazı sonuç vermedi.Penaltı vuruşunda Deniz’in vuruşunu Hamitköy kalecisi Mahmut köşeden çıkarırken, sonrasında kullanılan 3 köşe vuruşu da sonuç vermedi ve maç 0 – 0 sona erdi.