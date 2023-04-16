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Hamitköy, Ocak’ı söndürdü

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Hamitköy, bire bir rakibi Türk Ocağı karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak playout basamağının en üst noktasına tırmanırken, rakibi ile de puan farkını 2’ye indirdi. Takım olarak iyi oynayan Hamitköy’de kaptan Toykan, Altan ve Sercan ön plana çıkan isimler oldular. Türk Ocağı galibiyeti koruyamayarak rahatlama şansını yitirdi

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Hamitköy, Ocak’ı söndürdü
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Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler:Fehim Dayı, Mustafa Torun, Arif Malek
Hamitköy: Tolga,Toykan(90+2.Dk Salih),Orhan,Ömer,Faye(90.Dk Cemre),Mert,Serhat,Altan(74.Dk Kemal),Sercan,Osman,Ardahan
TOL:Hüseyin,Ertaç,İlker İnceler(90.Dk Berke),Doğukan(46.Dk Tuğberk),Sillah,İbrahimKöse,Yunus,Ömer(90.Dk Ahmet Karlan),Bilal,İlker Tek(76.Dk Can),Remzi
Goller: 45.Dk Altan, 51(P) ve 89.Dk Toykan(Hamitköy)-10.Dk Remzi(TOL)
 
AKSA Süper Ligin 26. haftasında Hamitköy, Türk Ocağı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
10.Dk: Ertaç’ın kullandığı köşe atışında Remzi ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL
25.Dk: Hamitköy’de rakip yarı alanda topu alan Toykan, kaleci Hüseyin’in önde olduğunu görünce uzaktan şutunu attı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
45.Dk: Hamitköy’de kazanılan köşe atışını kullanan Altan topu direkt kaleye gönderdi ve top filelere gitti. Hamitköy 1-1 TOL
49.Dk : Hamitköy atağında Altan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Faye. Kaşeci Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi.
51.Dk: Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 TOL
57.Dk: TOL atağında savunma arkasına sarkan İbrahim Köse, kaleci Tolga’nın kalesini boşalttığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleye doğru giden topa Sercan yetişti ve tehlikeyi önleyerek topu kornere gönderdi.
68.Dk: TOL atağında Ömer Gül ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.
74.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Faye, kaleci Hüseyin’den sıyrıldığı anda Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Fehim Dayı devam kararı verdi.
83.Dk: TOL’un kazandığı frikikte Ertaç topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Tolga bu topu kontrol edemedi ve boşta kalan topa İbrahim Köse vurdu ancak Sercan topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.
89.Dk: Hamitköy atağında Toykan sol kanatta topu sağına çekti ve ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere göndererek güzel bir gole imza attı. Hamitköy 3-1 TOL
90+6.Dk: TOL atağında Bilal’in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Tolga bir kez daha gole izin vermedi.
 
Foto: Hamitköy
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 25 22 2 1 77 22 55 68
2. Cihangir GSK 25 18 3 4 59 29 30 57
3. Mesarya SK 25 14 7 4 48 24 24 49
4. Doğan Türk Birliği 25 13 6 6 56 27 29 45
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 25 13 6 6 39 28 11 45
6. Yenicami AK 26 12 7 7 50 39 11 43
7. Lefke TSK 25 10 6 9 31 30 1 36
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 26 9 6 11 35 44 -9 33
9. Küçük Kaymaklı TSK 25 9 4 12 32 45 -13 31
10. Türk Ocağı Limasol 26 7 2 17 27 43 -16 23
11. Hamitköy ŞHSK 26 6 3 17 30 49 -19 21
12. Göçmenköy İYSK 25 5 5 15 33 58 -25 20
13. Çetinkaya TSK 25 5 5 15 25 52 -27 20
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 25 4 7 14 27 53 -26 19
15. Gönyeli SK 25 2 5 18 27 70 -43 11
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