Hamitköy, Ocak’ı söndürdü

Hakemler:Fehim Dayı, Mustafa Torun, Arif Malek
Hamitköy: Tolga,Toykan(90+2.Dk Salih),Orhan,Ömer,Faye(90.Dk Cemre),Mert,Serhat,Altan(74.Dk Kemal),Sercan,Osman,Ardahan
TOL:Hüseyin,Ertaç,İlker İnceler(90.Dk Berke),Doğukan(46.Dk Tuğberk),Sillah,İbrahimKöse,Yunus,Ömer(90.Dk Ahmet Karlan),Bilal,İlker Tek(76.Dk Can),Remzi
Goller: 45.Dk Altan, 51(P) ve 89.Dk Toykan(Hamitköy)-10.Dk Remzi(TOL)
AKSA Süper Ligin 26. haftasında Hamitköy, Türk Ocağı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
10.Dk: Ertaç’ın kullandığı köşe atışında Remzi ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL
25.Dk: Hamitköy’de rakip yarı alanda topu alan Toykan, kaleci Hüseyin’in önde olduğunu görünce uzaktan şutunu attı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
45.Dk: Hamitköy’de kazanılan köşe atışını kullanan Altan topu direkt kaleye gönderdi ve top filelere gitti. Hamitköy 1-1 TOL
49.Dk : Hamitköy atağında Altan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Faye. Kaşeci Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi.
51.Dk: Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 TOL
57.Dk: TOL atağında savunma arkasına sarkan İbrahim Köse, kaleci Tolga’nın kalesini boşalttığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleye doğru giden topa Sercan yetişti ve tehlikeyi önleyerek topu kornere gönderdi.
68.Dk: TOL atağında Ömer Gül ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.
74.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Faye, kaleci Hüseyin’den sıyrıldığı anda Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Fehim Dayı devam kararı verdi.
83.Dk: TOL’un kazandığı frikikte Ertaç topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Tolga bu topu kontrol edemedi ve boşta kalan topa İbrahim Köse vurdu ancak Sercan topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.
89.Dk: Hamitköy atağında Toykan sol kanatta topu sağına çekti ve ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere göndererek güzel bir gole imza attı. Hamitköy 3-1 TOL
90+6.Dk: TOL atağında Bilal’in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Tolga bir kez daha gole izin vermedi.
Foto: Hamitköy
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|25
|22
|2
|1
|77
|22
|55
|68
|2.
|Cihangir GSK
|25
|18
|3
|4
|59
|29
|30
|57
|3.
|Mesarya SK
|25
|14
|7
|4
|48
|24
|24
|49
|4.
|Doğan Türk Birliği
|25
|13
|6
|6
|56
|27
|29
|45
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|25
|13
|6
|6
|39
|28
|11
|45
|6.
|Yenicami AK
|26
|12
|7
|7
|50
|39
|11
|43
|7.
|Lefke TSK
|25
|10
|6
|9
|31
|30
|1
|36
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|26
|9
|6
|11
|35
|44
|-9
|33
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|25
|9
|4
|12
|32
|45
|-13
|31
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|26
|7
|2
|17
|27
|43
|-16
|23
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|26
|6
|3
|17
|30
|49
|-19
|21
|12.
|Göçmenköy İYSK
|25
|5
|5
|15
|33
|58
|-25
|20
|13.
|Çetinkaya TSK
|25
|5
|5
|15
|25
|52
|-27
|20
|14.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|25
|4
|7
|14
|27
|53
|-26
|19
|15.
|Gönyeli SK
|25
|2
|5
|18
|27
|70
|-43
|11