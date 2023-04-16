Hamitköy, Ocak’ı söndürdü

Hamitköy, bire bir rakibi Türk Ocağı karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak playout basamağının en üst noktasına tırmanırken, rakibi ile de puan farkını 2’ye indirdi. Takım olarak iyi oynayan Hamitköy’de kaptan Toykan, Altan ve Sercan ön plana çıkan isimler oldular. Türk Ocağı galibiyeti koruyamayarak rahatlama şansını yitirdi

Hamitköy Esat Erdoğmuş StadıFehim Dayı, Mustafa Torun, Arif Malek: Tolga,Toykan(90+2.Dk Salih),Orhan,Ömer,Faye(90.Dk Cemre),Mert,Serhat,Altan(74.Dk Kemal),Sercan,Osman,ArdahanHüseyin,Ertaç,İlker İnceler(90.Dk Berke),Doğukan(46.Dk Tuğberk),Sillah,İbrahimKöse,Yunus,Ömer(90.Dk Ahmet Karlan),Bilal,İlker Tek(76.Dk Can),Remzi: 45.Dk Altan, 51(P) ve 89.Dk Toykan(Hamitköy)-10.Dk Remzi(TOL)AKSA Süper Ligin 26. haftasında Hamitköy, Türk Ocağı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.10.Dk: Ertaç’ın kullandığı köşe atışında Remzi ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.25.Dk: Hamitköy’de rakip yarı alanda topu alan Toykan, kaleci Hüseyin’in önde olduğunu görünce uzaktan şutunu attı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.45.Dk: Hamitköy’de kazanılan köşe atışını kullanan Altan topu direkt kaleye gönderdi ve top filelere gitti.49.Dk : Hamitköy atağında Altan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Faye. Kaşeci Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi.51.Dk: Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi.57.Dk: TOL atağında savunma arkasına sarkan İbrahim Köse, kaleci Tolga’nın kalesini boşalttığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleye doğru giden topa Sercan yetişti ve tehlikeyi önleyerek topu kornere gönderdi.68.Dk: TOL atağında Ömer Gül ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çeldi.74.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla savunma arkasına sarkan Faye, kaleci Hüseyin’den sıyrıldığı anda Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Fehim Dayı devam kararı verdi.83.Dk: TOL’un kazandığı frikikte Ertaç topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Tolga bu topu kontrol edemedi ve boşta kalan topa İbrahim Köse vurdu ancak Sercan topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.89.Dk: Hamitköy atağında Toykan sol kanatta topu sağına çekti ve ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere göndererek güzel bir gole imza attı.90+6.Dk: TOL atağında Bilal’in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Tolga bir kez daha gole izin vermedi.Foto: Hamitköy