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Hamitköy Merhumlar Turnuvasında, şampiyon SarınçMasterleri

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Hamitköy Master Derneği’nin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhumlar anısına düzenlediği Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvasında SarınçMasterleri şampiyon olurken, Yakup Topkayalı da Gol Kralı oldu

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Hamitköy Merhumlar Turnuvasında, şampiyon SarınçMasterleri
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Hamitköy Master Derneği tarafından, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen anı turnuvası tamamlandı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan turnuvada Hamitköy Master Takımı, Gaziköy Master Takımı,ÇağakarMasterleri ve SarınçMasterleri mücadele etti. Geçitkale Sahasında oynanan ve Alper Aligüllü, Mustafa Sezenay ile Mehmet Şengül hakem üçlüsünün yönettiği turnuvada ÇağakarMasterleri, Hamitköy Master Takımını 4 – 1 mağlup ederek üçüncü oldu. SarınçMasterleri ile Gaziköy Master Takımı arasında oynanan final maçında ise SarınçMasterleri, Gaziköy Master Takımı’nı 4 – 0 mağlup ederek şampiyon oldu. Gaziköy Master Takımı futbolcusu Yakup Topkayalı 4 golle Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvasının Gol Kralı oldu.
Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner, Erol Buba,  Gürsel Altınöre, Tuncer Dağaşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” anıldı.
 
 
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