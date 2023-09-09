banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
13 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
83 0
 
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
11 0
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
27 0
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
38 0
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
54 0
banner964

Hamitköy Merhumlar Turnuvasında finalistler belirlendi

banner476

Hamitköy Master Derneği’nin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhumlar anısına düzenlediği Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvasında finalistler belirlendi

banner825
Hamitköy Merhumlar Turnuvasında finalistler belirlendi
banner971
Hamitköy Master Derneği tarafından, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen anı turnuvası başladı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan turnuvada Hamitköy Master Takımı, Gaziköy Master Takımı, Çağakar Masterleri ve Sarınç Masterleri mücadele ediyor. Geçitkale Sahasında oynanan ve Alper Aligüllü, Mustafa Sezenay ile Mehmet Şengül hakem üçlüsünün yönettiği turnuvada Çağakar Masterleri’ni 1 – 0 mağlup eden Sarınç Masterleri ile Hamitköy Master Takımı’nı 5 – 1 ile geçen Gaziköy Master Takımı finale yükseldiler.
14 Eylül Perşembe akşamı Çağakar Masterleri ile Hamitköy Master Takımı üçüncülük, Sarınç Masterleri ile Gaziköy Master Takımı ise finalde karşı karşıya gelecekler.
Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner, Erol Buba,  Gürsel Altınöre, Tuncer Dağaşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” anılıyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.