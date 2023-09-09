Hamitköy Merhumlar Turnuvasında finalistler belirlendi

Hamitköy Master Derneği’nin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhumlar anısına düzenlediği Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvasında finalistler belirlendi

Hamitköy Master Derneği tarafından, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen anı turnuvası başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turnuvada Hamitköy Master Takımı, Gaziköy Master Takımı, Çağakar Masterleri ve Sarınç Masterleri mücadele ediyor. Geçitkale Sahasında oynanan ve Alper Aligüllü, Mustafa Sezenay ile Mehmet Şengül hakem üçlüsünün yönettiği turnuvada Çağakar Masterleri’ni 1 – 0 mağlup eden Sarınç Masterleri ile Hamitköy Master Takımı’nı 5 – 1 ile geçen Gaziköy Master Takımı finale yükseldiler.

14 Eylül Perşembe akşamı Çağakar Masterleri ile Hamitköy Master Takımı üçüncülük, Sarınç Masterleri ile Gaziköy Master Takımı ise finalde karşı karşıya gelecekler.

Hamitköy Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner, Erol Buba, Gürsel Altınöre, Tuncer Dağaşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” anılıyor.

