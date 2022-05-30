Hamitköy Kız Takımı, ilk organizasyonuna katıldı

Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde oluşturulan Hamitköy Kız Takımı antrenmanlarına, antrenörleri Tutku Pamit yönetiminde devam ediyor.
Hamitköy Kız Takımı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda organize edilen Kadın Futbol Şenliğine katılarak, ilk organizasyonuna da katılmış oldu.
KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, Kadın Futbol Şenliği sonrasında Hamitköy kaptanına plâket takdim etti.
KÜPELİ KÖMÜRLERİNDEN, DESTEK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadın Futbol Şenliğine de katılan Hamitköy Kız Takımına, Küpeli Kömürlerinden destek geldi. Erdal Küpeli’nin direktörlüğünü yaptığı Küpeli Kömürleri, Hamitköy Kız Takımının forma sponsoru oldu.
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