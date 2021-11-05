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Hamitköy haftanın yıldızı Kemal

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Hamitköy haftanın yıldızı Kemal
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Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz koordinatörlüğünde antrenmanlarını aralıksız devam ettiriyor.
Hamitköy Futbol Akademisinde her hafta alt yapı antrenörleri ile birlikte belirlenen haftanın yıldızı yine belirlendi. Bu haftanın yıldızı Kemal Sakallı oldu.
Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada, “Haftanın yıldızı seçilen Kemal Sakallı, yeteneğinin yanında saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda ilerliyor. Kemal Sakallı akademimizde gelişimine devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
 
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