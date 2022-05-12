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Hamitköy Futbol Akademisinin gururu Adem

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Hamitköy Futbol Akademisinin gururu Adem
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun Fırat Deniz koordinatörlüğünde kurduğu Hamitköy Futbol Akademisi (HFA) meyvelerini vermeye başladı.
Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde yer alan Hamitköy U15 Takımı oyuncusu Adem Uçar, Turkcell U15 Ligi gösterdiği performansla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan Lefkoşa U15 Karmasına seçildi.
Hamitköy Futbol Akademisinden, Adem Uçar’ın Lefkoşa U15 Karmasına seçilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Sporcumuz Adem Uçar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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