Halil Turan Forest oluyor

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı 2023-2024 sezonu için transfer görüşmelerine başladı. Teknik direktör Emre Perçinci’nin verdiği transfer raporuna göre Halil Turan’la görüşmelere başlandığı ve en kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.
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