Halil Turan Forest oluyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı 2023-2024 sezonu için transfer görüşmelerine başladı. Teknik direktör Emre Perçinci’nin verdiği transfer raporuna göre Halil Turan’la görüşmelere başlandığı ve en kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.