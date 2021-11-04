Hakan Altın'ın cezasında indirim

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu toplanarak China Bazaar Gençlik Gücü TSK'nın A2 Antrenörü Hakan Altın'a verilen 3 maç ceza ile ilgili itirazını değerlendirdi. Av. Salih Irkad başkanlığında biraraya gelen kurul konu ile ilgili aşağıdaki kararı aldı.

"Kurul, TK-2/2021-2022 sayılı ve 02/11/2021 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten ve KTFF disiplin kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, 23/10/2021 tarihinde China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Esentepe KKSK Arasında oynanan AKSA A2 1.Lig müsabakasında, China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın A2 takım Antrenörü Hakan Altın’nın maç esnasında sürekli şekilde hakeme şiddetli itirazlarda bulunduğunu ve teknik alanı ihlal ettiği ve maçın 83. Dakikasında hakeme yönelik ‘şerefsiz’ ifadesini kullandığı iddia edilerek direk kırmızı kartla cezalandırılmıştır. Disiplin Kurulu Genelge No: 9/2021-2022 sayılı ve 28/10/2021 tarihli kararında konu Antrenöre bahsi geçen ihlallerden dolayı 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Hakem ve gözlemci raporları incelendiğinde maçın hakeminin yardımcı hakem tarafından uyarılarak kırmızı kartına başvurduğu ve yardımcı hakemin ise sırtı dönük olduğu esnada kimin hakaret ettiğini görmediğini ama arkasından birinin ‘şerefsiz’ dediğini duyduğunu ve o sesin antrenöre ait olduğunu iddia etmekle birlikte maçın oynandığı sahada olayın meydana geldiği yer dikkate alındığı zaman tribün olmayan ve seyircilerin sahaya çok yakın tellerin arkasından hakeme sözlü müdahale ve hakaret etmeleri ile yapıldığı iddia edilen fiilin bahse konu hakaretin antrenör değil de seyircilerden biri tarafından yapıldığı yönünde tarafımızca ciddi bir makul şüphe olarak değerlendirilmektedir. Bu cihetle China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın A2 takım Antrenörü Hakan Altın’na verilen 3 maçlık cezayı 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oybirliği ile karar veririz."