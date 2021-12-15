Haftanın yıldızı Asrın

Hamitköy Futbol Akademisi Fırat Deniz koordinatörlüğünde, antrenmanlarına devam ederken akademi antrenörleri, akademi öğrencileri arasında seçilen haftanın yıldızını belirlemeyi de sürdürüyorlar.

Her hafta alt yapı antrenörlerinin birlikte belirlediği haftanın yıldızı bu hafta Asrın Lord oldu. Haftanın yıldızı seçilen Asrın Lordyeteneği yanında saygısı disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolunda Hamitköy Futbol Akademisinde gelişimine devam ediyor.

