Haftanın maçı Sezener’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde yedinci hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en önemli maçı olanÇetinkaya ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadında oynanacak maçıMehmet Sezener yönetecek.

Yedinci hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal

Çetinkaya – GB, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

BB – ChinaBazaar GG, Emek Stadı, Zekai Töre

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin ŞahdurStadı, Tufan Çerçioğlu

Dörtyol – MM, Dörtyol Stadı, Kerem Eran

31 Ekim Pazar, Saat 14:30

Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Özkan

Değirmenkik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Fehim Dayı

Maraş – İncirli, Halil Kartal Stadı, Şakir Azizoğlu

