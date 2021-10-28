Haftanın maçı Sezener’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde yedinci hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli maçı olanÇetinkaya ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadında oynanacak maçıMehmet Sezener yönetecek.
Yedinci hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal
Çetinkaya – GB, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
BB – ChinaBazaar GG, Emek Stadı, Zekai Töre
Karşıyaka – Çanakkale, Ergin ŞahdurStadı, Tufan Çerçioğlu
Dörtyol – MM, Dörtyol Stadı, Kerem Eran
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenkik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Fehim Dayı
Maraş – İncirli, Halil Kartal Stadı, Şakir Azizoğlu
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