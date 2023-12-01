Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25-26-27 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.
Kurul Alsancak Yeşilova A2 takım oyuncusu Doğan Şakalak’a müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp eylemi nedeniyle 5 maç ceza verdi.
Kurul, Miracle Değirmenlik ile Mustafa Hacıali Yılmazköy arasında oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle her iki kulübe 10’ar bin Türk Lirası para cezası verirken, Gönyeli ile Yalova arasında oynanan maçta teknik alanı ihlal edip oyun alanına giren, hakeme ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ederek saldırmaya teşebbüs eden Gönyeli antrenörü Mehmet Aşık’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Disiplin Kurulu kararları şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
2 Maç: Alper Kapan (Gönyeli), Anıljan Jorayev (Dem’s Cons. Çanakkale), Beyaz İneci (Yalova), Bosse Adam Cedric Kore (Yonpaş Dumlupınar TSK)
1 Maç:Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği), Furkan Doğru (Küçük Kaymaklı), İbrahim Güder (Miracle Karşıyaka), Mehmet Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu), Mehmet Çavuş (Geçitkale) Yusuf Tuluk (Yalova)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Ahmet Kaşifoğlu (Ozanköy), Ahmet Sakallı (Hamitköy), Hüseyin Mertol (Yonpaş Dumlupınar), Suat Erosal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç: Ahmet Kocayiğit (Gönyeli), Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ali Üçtaş (Yenicami AK), Doruk Latif (Yonpaş Dumlupınar), Dursun Ali Karal (Esentepe), Ertu Gazi (Ozanköy), Eyyüp Öztep (Türk Ocağı), Gökdeniz Bayraktar (Pera L. Gençler Birliği), Hüseyin Konyalıoğlu (Lapta), Hüseyin Özbilen (Geçitkale), İdris Yekli (Yenicami), Kutlu Önal (Girne Halk Evi), Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı), Mustafa Yaşar (Girne Halk Evi), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi), Reşitcan Teciman (Ünimar Maraş), Rifat Emirhan (Geçitkale), Selçuk Dilik (Yalova), Şahin Erol (Mormenekşe)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 25.11.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya SK ile Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig karşılaşmasında 115729 lisans numaralı Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Doğan Şakalak’ın müsabaka hakemine yönelik göğsünü iki eliyle sert şekilde iterek gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve darp eylemi hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Dolayısı ile ilgili oyuncunun DT 44’ü ihlal ettiği ve DT 44 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2) 26.11.2023 tarihinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan, Miracle Değirmenlik SK – M. Hacıali Yılmazköy SK AKSA 1.Lig müsabakasının bitişine müteakip yaşanan saha olayları, Yönetim Kurulu’nun DS-8/2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.
Sevk kararına istinaden konuya ilişkin gözlemci raporlarını değerlendirmiş bulunmaktayız. Yapılan inceleme neticesinde, maçın bitimine müteakip her iki takım seyircileri ve genç takım futbolcularının oyun alanına girdiği, aralarında kısa süreli gerginlik ve sözlü saldırı olduğu ve emniyet güçlerinin yoğun çabası ile olayların sonlandırıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.
Keza, her iki kulüp tarafından yapılan yazılı savunmalarını da değerlendirdikten sonra disiplin ihlalinin her iki takım için ilk kez işlendiğinden dolayı, fırsat vermeyi uygun bularak her iki kulübün de DT 52 (1) (a) ve (b)’yi ihlal etmeleri nedeni ile 52 (2) ve (10) uyarınca Miracle Değirmenlik SK ve M. Hacıali Yılmazköy SK’ye, ayrı ayrı 10,000 (On Bin Türk Lirası) TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3) 26.11.2023 tarihinde, Gönyeli Stadı’nda oynanan Gönyeli SK – Yalova SK AKSA 1.Lig müsabakasında, teknik alanı ihlal etmek suretiyle oyun alanına giren ve hakeme ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettikten sonra saldırmaya teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Gönyeli SK antrenörü Mehmet Aşık’a, DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 41 (1) (a) ve 44 (2) uyarınca, ilgili disiplin ihlalinin teşebbüste kaldığı dikkate aldıktan sonra, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
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