Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11-12-13 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Aytan İmamzade Özsusuzlu (Baf Ülkü Yurdu) Rıdvan Konaç (Doğukent SK), Ussumane Djabi (Yeniboğaziçi DSK), Nihat Batak (Miracle Karşıyaka), Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü), Ertuğrul Er (Gönyeli) Esef Karakurt (Alsancak Yeşilova), Hüseyin Ege Maraba (Pera L. Gençler Birliği), Hüseyin Pilatin (M. Hacıali Yılmazköy), Kemal Uçaner (Binatlı), Malik Yakubu (Binatlı)
Mehmet Efe Özer (Mesarya), Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi)
2 Maç: Okyanus Öndağ (Gönyeli SK)
3 Maç:Batuhan Kır (Doğukent SK), Mehmet Korkmaz (Girne Halk Evi)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
3 Maç: Ali Aktepebaşı (Ortaköy SK)
2 Maç: Birol Saiter (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç: Ebuzer Ulaş (Doğukent SK), İsmet Hacıoğulları (Yalova SK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü), Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi), Fikret Yağcıoğlu (Yenicami), Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş), Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi, Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik)
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