Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3-4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK), Ceylan Taneri (Ozanköy SK), Kaya Mülazim Kaya (Küçük Kaymaklı TSK), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi DSK), Mahmut Erzeybek (Baf Ülkü Yurdu), Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK), Mehmet İnce (Ozanköy SK), Memduh Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova SK)

Muhammet YasirBegeç (Esentepe KKSK)

2 Maç: Cengizhan Kurt (M. HacıaliYılmazköy SK)

3 Maç: İsmail Doğan (Binatlı YSK), Mehmet Fatih Parlak (Alsancak Yeşilova SK), Nurullah Yıldız (Türk Ocağı Limasol), Onur Özbay (Hamitköy ŞHSK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Abbas Osum (Pera L. Gençler Birliği SK), Gökhan Kim (Esentepe KKSK), Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK), Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK), Reşat Oğuz (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç:SelahettinÇöllo (Küçük Kaymaklı TSK)

3 Maç: Ali Aktepebaşı (Ortaköy SK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdullah Atma (Ozanköy SK), Aydın Gül (Yalova SK), Devran Ali Güneş (Esentepe), Efe Yılmaz (Doğan Türk Birliği), Fuat Tatlıses (Binatlı), Mehmet Efe Ertürk (Pera L. Gençler Birliği SK), Mehmet Erol (Yonpaş Dumlupınar TSK), Samet Şimşek (Ozanköy SK), Sercan Demirman (Cihangir GSK), Serhat Deste (Hamitköy), Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı)

