Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-30 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Burak Koçar (Miracle Karşıyaka), Rahmi Çelik (Miracle Karşıyaka), Cephas Doku (Türk Ocağı), Erdem Emir (Baf Ülkü Yurdu), Mehmetali Cemal Poyrazer (Yalova), Kemal Göztaş (Türkmenköy)

1 Maç: Mert Gümüşsoy (Göçmenköy), Mahmut Can Birol (Ozanköy ), Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş), Çınar Paşa (Düzkaya), Maruf Mutlu (Sipahi TSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı)

2 Maç: Korhan Kotbaş (Ünimar Maraş), Kenan Yel (Ünimar Maraş), Ege Nurtunç (Yeniboğaziçi)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Batuhan Calban (Çetinkaya), Kaan Erdoğan (Yenicami), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi), Emirhan Bayal (Gönyeli),

