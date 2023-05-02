Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç:Bikem Mine Türk (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç: Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK), Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar TSK), Kahraman Dönmez (Gönyeli SK), Murat Kılınç (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Bedirhan Yıldız (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Gürpınar (Baf Ülkü Yurdu), Ayhan Kirşen (M. HacıaliYılmazköy SK), Hüseyin Pilatin (M. HacıaliYılmazköy SK), Batuhan Bal (Düzkaya KOSK), Seyhan Karadağ (İncirli SK) Yekta Polat (Pera L. Gençler Birliği SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Biray Deliceırmak (Gönyeli SK), Erhan Dağgül (Pera L. Gençler Birliği SK), Hakan Altın (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği), İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol), Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol)

Hakan Şahan (Türk Ocağı Limasol), Koray Hasan Özteknik (Yenicami AK), Turan Eskidemir (Cihangir GSK), Gökhan Yazlık (Ünimar Maraş GSK), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK), Kayra Gevrek (Girne Halk Evi), Ebubekir Çelebi (Girne Halk Evi), DoğuhanErgazi (Mormenekşe GBSK), Deniz Kibar (Esentepe KKSK), Gökdeniz Kol (Esentepe KKSK), Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK), Rıfat Yıldırım (Miracle Karşıyaka ASK), Ramazan Kılıç (Miracle Karşıyaka ASK), Buğra Gökalp (Yeniboğaziçi DSK), Hasan Alsakal (Binatlı YSK), Salih Giritli (Binatlı YSK), Batuhan Keleş (İncirli SK), Arda Güler (M. HacıaliYılmazköy SK)

