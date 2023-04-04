Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Nur Çalış (Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor), Raif Denktaş Pehlivan (Küçük Kaymaklı TSK), Kaan Savaşkan (Lefke TSK), Mert Konaç (Çetinkaya TSK), Sergen Alpaslan (Dörtyol SK), Ömer Kotbaş (Dörtyol SK), Hakan Yazıcı (Mormenekşe GBSK), Hüseyin Yılan (Mormenekşe GBSK)

2 Maç: Günay Canbay (Hamitköy ŞHSK), Ali Üçtaş (Mesarya SK), Arif Akbulut (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Orçun Güllüoğlu (Mormenekşe GBSK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Cenk Şeren (Yenierenköy TSK)

3 Maç: Hakan Öztavşanlılar (Mormenekşe GBSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Erkan Gezici (Yalova ), Ersal Hafız (M. HacıaliYılmazköy), Yusuf Altıner (Mesarya), Kemal Solkanat (Lefke), Aykut Esmeraslan (Lefke), Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke ), Ali Nazlıoğlu (Gönyeli), Bavver Dağ (Yenierenköy), Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova), Michael Mahmut Çayırcı (Pera L. Gençler Birliği), Ozan Gündoğan (İncirli), Mustafa Kavuş (İncirli), Sinan Dere (Hamitköy), Beran KendeBoros (Doğan Türk Birliği), Ünsal Kırmızıyüz (Yenierenköy), Ersu Yalçın (Lapta TBSK), Kayra Gülevi (Yenierenköy TSK), Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK), Mustafa Gençaslan (Çetinkaya TSK),

Yaşar Yıldırım (Ünimar Maraş GSK), Malik Sercan Gök (Yenierenköy TSK), Ahmet ÜneyBensel (Gönyeli SK), Okan İl (Ünimar Maraş GSK), Celal Güllet (Mormenekşe GBSK)

