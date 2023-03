Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ali Yusuf Şahan (Lefkoşa Spor Birliği), Hasan Talik (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Melih Gök (Ünimar Maraş GSK), Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar TSK), Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK), Can Karabulut (Dörtyol SK), Hasan Furkan Bayır (Düzkaya KOSK), Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç:Semih Tahsin Toy (Büyükkonuk BİASK), İskender Yeniçeri (Dörtyol SK), Süleyman Şengül (Binatlı YSK), Ahmet Suat Doran (Göçmenköy İYSK), Bartu Güneş (Ünimar Maraş GSK)

3 Maç:Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK), Cevdet Dural (Düzkaya KOSK), Anıljan Jorayev (Ünimar Maraş GSK), Gökmen Aslan (Mesarya SK), Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK), Emre Sünmez (Yenierenköy TSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç:Ersen Durusoy (Göçmenköy İYSK)

2 Maç:Hasan Özkan (Gönyeli SK)

1 Maç:Hüseyin Şerifali (Miracle Karşıyaka ASK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tugay Sezer (Mormenekşe GBSK), Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Limasol), Hamis Çakır (Miracle Karşıyaka ASK), Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK), Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol), Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi DSK), Selçuk Sergeç (Cihangir GSK), Sergen Alpaslan (Dörtyol SK), Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu), Okan Göktürk (Mesarya SK), Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK), Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK), Lawrence Ogbe (Mağusa Türk Gücü), Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK), Berhan Gümüşhan (Lefke TSK), Zafer Göksu (Hamitköy ŞHSK), Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Azad Akın (Lapta TBSK), Hüseyin Akçal (Esentepe KKSK), Efe Muhammet Metin (Dörtyol SK), Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Enes Kubat (Lapta TBSK)