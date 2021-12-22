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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
 KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Samet Akrep (Girne Halk Evi)3 Maç
Emre Soytürk (Dumlupınar)3 Maç
Ertaç Taşkıran (TOL)3 Maç 
Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)1 Maç
Mehmet Ali Demir (GHE)1 Maç
Yalçın Şahinsoy (Çanakkale TSK)1 Maç
Yusuf Altınbaş (Yalova SK)3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Cemre Yıldızev (Yenicami AK)1 Maç
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