Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Samet Akrep (Girne Halk Evi)3 Maç
|Emre Soytürk (Dumlupınar)3 Maç
|Ertaç Taşkıran (TOL)3 Maç
|Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)1 Maç
|Mehmet Ali Demir (GHE)1 Maç
|Yalçın Şahinsoy (Çanakkale TSK)1 Maç
|Yusuf Altınbaş (Yalova SK)3 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Cemre Yıldızev (Yenicami AK)1 Maç