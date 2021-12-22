Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Samet Akrep (Girne Halk Evi)3 Maç Emre Soytürk (Dumlupınar)3 Maç Ertaç Taşkıran (TOL)3 Maç Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)1 Maç Mehmet Ali Demir (GHE)1 Maç Yalçın Şahinsoy (Çanakkale TSK)1 Maç Yusuf Altınbaş (Yalova SK)3 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Cemre Yıldızev (Yenicami AK)1 Maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;