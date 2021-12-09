Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi. KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|Kırmızı kart ve disiplin cezaları
|Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
|Tuğrul Çiftçioğlu (K Kaymaklı) 2 Maç
|Mehmet Kaygısız (K Kaymaklı)1 Maç
|Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç
|Üner Salih Berkalp (BÜY) 3 Maç
|Hikmet Kırdağ (Yeşilova) 1 Maç
|İsmail Kaffaoğlu (Dumlupınar) 1 Maç
|İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya) 2 Maç
|Mustafa Karşılı (Mesarya SK) 1 Maç
|Burak Gökkaya (Cihangir GSK) 3 Maç
|Eray Akten (Maraş GSK) 1 Maç
|Mustafa Zorba (Maraş GSK) 2 Maç
|Turgut Kaçar (Değirmenlik)1 Maç
|İbrahim Çağoğlu (Yalova SK) 2 Maç
|Sabahiddin Özbek (Çetinkaya) 1 Maç
|Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK) 2 Maç
|Hürol Bayrakçı (Maraş)1 Maç
|Osman Erbay (Değirmenlik) 2 Maç
|Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe) 2Maç
|Yusuf Doğan (Mormenekşe) 2 Maç
|Selim Avunç (Yalova SK) 2 Maç
|Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
|Hasan Altınmakas (BÜY) 1 Maç
|Recep Güler (Değirmenlik) 2 Maç
|Aziz Mahsucu (Değirmenlik) 2 Maç
|Bekir Özalp (Mormenekşe) 2 Maç
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı 4 sarı kart cezalıları şöyle:
|Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe GBSK)
|Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)
|Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Lİmasol)
|Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)
|Ömer Engin Gül (Yeşilova)
|Yusuf Kumaş (Miracle Değirmenlik SK)
|Orhan Kalaycı (Mesarya SK)
|Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK)
|Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)
|Hüseyin Yeşil (Cihangir GSK)
|Ahmet Gürlü (SFC Dörtyol SK)
|Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK)
|Barış Kaya (Yenicami AK)
|Marios Sadık Kaşıkçı (Baf Ülkü Yurdu)
|Süleyman Şengül (Binatlı YSK)
|Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)
|Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü)
|Aydın Gül (Yalova SK)
|Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK)