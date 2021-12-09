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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi. KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
Kırmızı kart ve disiplin cezaları
Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
Tuğrul Çiftçioğlu (K Kaymaklı) 2 Maç
Mehmet Kaygısız (K Kaymaklı)1 Maç
Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç
Üner Salih Berkalp (BÜY) 3 Maç
Hikmet Kırdağ (Yeşilova) 1 Maç
İsmail Kaffaoğlu (Dumlupınar) 1 Maç
İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya) 2 Maç
Mustafa Karşılı (Mesarya SK) 1 Maç
Burak Gökkaya (Cihangir GSK) 3 Maç
Eray Akten (Maraş GSK) 1 Maç
Mustafa Zorba (Maraş GSK) 2 Maç
Turgut Kaçar (Değirmenlik)1 Maç
İbrahim Çağoğlu (Yalova SK) 2 Maç
Sabahiddin Özbek (Çetinkaya) 1 Maç
Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK) 2 Maç
Hürol Bayrakçı (Maraş)1 Maç
Osman Erbay (Değirmenlik) 2 Maç
Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe) 2Maç
Yusuf Doğan (Mormenekşe) 2 Maç
Selim Avunç (Yalova SK) 2 Maç
Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
Hasan Altınmakas (BÜY) 1 Maç
Recep Güler (Değirmenlik) 2 Maç
Aziz Mahsucu (Değirmenlik) 2 Maç
Bekir Özalp (Mormenekşe) 2 Maç
Sarı kart cezalıları açıklandı
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı 4 sarı kart cezalıları şöyle:
Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe GBSK)
Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)
Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Lİmasol)
Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)
Ömer Engin Gül (Yeşilova)
Yusuf Kumaş (Miracle Değirmenlik SK)
Orhan Kalaycı (Mesarya SK)
Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK)
Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)
Hüseyin Yeşil (Cihangir GSK)
Ahmet Gürlü (SFC Dörtyol SK)
Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK)
Barış Kaya (Yenicami AK)
Marios Sadık Kaşıkçı (Baf Ülkü Yurdu)
Süleyman Şengül (Binatlı YSK)
Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)
Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü)
Aydın Gül (Yalova SK)
Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK)
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