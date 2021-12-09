Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kırmızı kart ve disiplin cezaları Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç Tuğrul Çiftçioğlu (K Kaymaklı) 2 Maç Mehmet Kaygısız (K Kaymaklı)1 Maç Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç Üner Salih Berkalp (BÜY) 3 Maç Hikmet Kırdağ (Yeşilova) 1 Maç İsmail Kaffaoğlu (Dumlupınar) 1 Maç İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya) 2 Maç Mustafa Karşılı (Mesarya SK) 1 Maç Burak Gökkaya (Cihangir GSK) 3 Maç Eray Akten (Maraş GSK) 1 Maç Mustafa Zorba (Maraş GSK) 2 Maç Turgut Kaçar (Değirmenlik)1 Maç İbrahim Çağoğlu (Yalova SK) 2 Maç Sabahiddin Özbek (Çetinkaya) 1 Maç Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK) 2 Maç Hürol Bayrakçı (Maraş)1 Maç Osman Erbay (Değirmenlik) 2 Maç Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe) 2Maç Yusuf Doğan (Mormenekşe) 2 Maç Selim Avunç (Yalova SK) 2 Maç Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli Hasan Altınmakas (BÜY) 1 Maç Recep Güler (Değirmenlik) 2 Maç Aziz Mahsucu (Değirmenlik) 2 Maç Bekir Özalp (Mormenekşe) 2 Maç

Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe GBSK) Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK) Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Lİmasol) Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK) Ömer Engin Gül (Yeşilova) Yusuf Kumaş (Miracle Değirmenlik SK) Orhan Kalaycı (Mesarya SK) Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK) Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK) Hüseyin Yeşil (Cihangir GSK) Ahmet Gürlü (SFC Dörtyol SK) Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK) Barış Kaya (Yenicami AK) Marios Sadık Kaşıkçı (Baf Ülkü Yurdu) Süleyman Şengül (Binatlı YSK) Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK) Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü) Aydın Gül (Yalova SK) Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi. KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;Sarı kart cezalıları açıklandı