Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları
|Zihni Temelci (Cihangir GSK)1 Maç
|Kaan Savaşkan (Lefke TSK)1 Maç
|Mehmet Göktaş (Yenicami AK)1 Maç
|Murat Şarman (Cihangir GSK)3 Maç
|Bekir Topuz (Cihangir GSK)3 Maç
|Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)3 Maç
|Tuğberk Keskin (KKaymaklı)3 Maç
|Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)1 Maç
|Furkan Şengül (Düzkaya KOSK)1 Maç
|Mustafa Kabişteke (BBağcıl)1 Maç
|Mustafa Yabaner (B Bağcıl)2 Maç
|Omaykan Çekiş (Gençler Birliği)1 Maç
|Tugay Burhan (Görneç KSK)1 Maç
|Şahin Erdoğan (Esentepe KKSK)3 Maç
|İsmet Güneş (Esentepe KKSK)3 Maç
|Barış Arapbayram (İncirli SK)1 Maç
|4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalılar
|Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK)
|Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
|Selçuk Dilik (Yalova SK)
|Kaan Erdoğan (Yenicami AK)
|Emre Mutlu (Esentepe KKSK)
|Necati Bayrakçı (Maraş GSK)
|Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi DSK)
|Mustafa Mert Tokuş (Çetinkaya)
|Fırat Öztürk (China Bazaar GG)
|Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)
|Samet Şimşek (Girne Halk Evi)
|Üstüncan Elmas (Bostancı Bağcıl SK)
|Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK)