Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları Zihni Temelci (Cihangir GSK)1 Maç Kaan Savaşkan (Lefke TSK)1 Maç Mehmet Göktaş (Yenicami AK)1 Maç Murat Şarman (Cihangir GSK)3 Maç Bekir Topuz (Cihangir GSK)3 Maç Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)3 Maç Tuğberk Keskin (KKaymaklı)3 Maç Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)1 Maç Furkan Şengül (Düzkaya KOSK)1 Maç Mustafa Kabişteke (BBağcıl)1 Maç Mustafa Yabaner (B Bağcıl)2 Maç Omaykan Çekiş (Gençler Birliği)1 Maç Tugay Burhan (Görneç KSK)1 Maç Şahin Erdoğan (Esentepe KKSK)3 Maç İsmet Güneş (Esentepe KKSK)3 Maç Barış Arapbayram (İncirli SK)1 Maç 4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalılar Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK) Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği) Selçuk Dilik (Yalova SK) Kaan Erdoğan (Yenicami AK) Emre Mutlu (Esentepe KKSK) Necati Bayrakçı (Maraş GSK) Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi DSK) Mustafa Mert Tokuş (Çetinkaya) Fırat Öztürk (China Bazaar GG) Kadir Öztürk (Girne Halk Evi) Samet Şimşek (Girne Halk Evi) Üstüncan Elmas (Bostancı Bağcıl SK) Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;